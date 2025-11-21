Скидки
Марко Матерацци: плей-офф — последний шанс Италии выйти на ЧМ-2026, нужно бороться

Бывший игрок миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци высказался о предстоящем матче итальянской национальной команды со сборной Северной Ирландии в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026. Встреча состоится 26 марта.

«В футболе сейчас не бывает лёгких матчей. Это наш последний шанс, мы должны быть готовы к тяжёлому и сложному противостоянию. Споры о регламенте? Мы не были на турнире два года, а до этого регламент был другим. Нам нужно бороться, приложив максимум усилий. Нам не хватает талантов: спортивные центры по всему миру имеют множество полей и продолжают совершенствоваться», — приводит слова Матерацци Sky Sport Italia.

