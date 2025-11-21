«Арсенал» и «МЮ» могут побороться за Гирасси, зимой игрок будет доступен за € 50 млн — CO

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» входят в число клубов, рассматривающих возможность приобретения нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в январе 2026 года в контракте 29-летнего футболиста активируется пункт, согласно которому его можно будет купить за € 50 млн.

Подчёркивается, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет подписать Гирасси, чтобы получить больше опыта в атаке. Кроме того, нападающий Джошуа Зиркзее может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.

В нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: