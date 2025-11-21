Скидки
Два защитника «Челси» могут продолжить карьеру в клубе Серии А — TMW

«Фиорентина» проявляет интерес к центральному защитнику «Челси» Джошу Ачимпонгу. «Фиалки» рассматривают возможность аренды 19-летнего футболиста с правом выкупа. Сам Ачимпонг готов покинуть стан «синих». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянскому клубу также интересен 27-летний защитник «Челси» Аксель Дисаси, который не получает игровое время в лондонской команде.

В нынешнем сезоне Ачимпонг принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Дисаси ни разу не сыграл за основную команду «Челси» в сезоне. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2029 года. Стоимость защитника составляет € 18 млн, по версии Transfermarkt.

