«Это талант поколения». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о Холанде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Эрлинге Холанде.

«Это талант поколения. Его телосложение, скорость и нюх бомбардира делают его уникальным игроком в своём роде. Это явление появляется раз в несколько поколений», — приводит слова Гвардиолы Marca.

В текущем сезоне норвежец провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 19 голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.