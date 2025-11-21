Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Коло Муани может сыграть в лондонским дерби с «Арсеналом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Рандаль Коло Муани тренируется в специально подобранной защитной маске, так как клуб стремится дать ему шанс сыграть против «Арсенала» в дерби на севере Лондона. Об этом сообщает Goal.

Напомним, в начале этого месяца француз получил перелом челюсти в матче против «Манчестер Юнайтед» после столкновения с Гарри Магуайром, но избежал операции и теперь готовится к возможному возвращению в строй.

В текущем сезоне Коло Муани провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 8 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение француза с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.