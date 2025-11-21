Боатенг появился на базе «Барселоны» после скандального срыва стажировки в «Баварии»

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг посетил тренировочную базу «Барселоны», где встретился с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и игроками, в частности, с экс-одноклубником по мюнхенскому гранду Робертом Левандовским. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в соцсетях.

«Добро пожаловать в «Сьютат Эспортива Жоан Гампер» (тренировочная база и академия испанской «Барселоны» — Прим. «Чемпионата»), Жером Боатенг!» — подписал пост с Боатенгом аккаунт сине-гранатовых в X.

Фото: Аккаунт «Барселоны» в соцсети X

Как сообщает испанский портал Sport.es, будет тренироваться на базе клуба в течение нескольких дней.

Напомним, ранее завершивший карьеру Жером Боатенг объявил о намерении пройти тренерскую стажировку в «Баварии». Однако фанаты мюнхенцев выступили против возвращения экс-защитника в клуб из-за обвинений немца в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чьё тело обнаружили в 2021 году. В связи с этим, мюнхенцы отказали Боатенгу в стажировке.

Кроме того, Боатенг был обвинён в нанесении телесных повреждений другой бывшей девушке Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере € 200 тыс.

