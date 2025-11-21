Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боатенг появился на базе «Барселоны» после скандального срыва стажировки в «Баварии»

Боатенг появился на базе «Барселоны» после скандального срыва стажировки в «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг посетил тренировочную базу «Барселоны», где встретился с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и игроками, в частности, с экс-одноклубником по мюнхенскому гранду Робертом Левандовским. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в соцсетях.

«Добро пожаловать в «Сьютат Эспортива Жоан Гампер» (тренировочная база и академия испанской «Барселоны» — Прим. «Чемпионата»), Жером Боатенг!» — подписал пост с Боатенгом аккаунт сине-гранатовых в X.

Фото: Аккаунт «Барселоны» в соцсети X

Как сообщает испанский портал Sport.es, будет тренироваться на базе клуба в течение нескольких дней.

Напомним, ранее завершивший карьеру Жером Боатенг объявил о намерении пройти тренерскую стажировку в «Баварии». Однако фанаты мюнхенцев выступили против возвращения экс-защитника в клуб из-за обвинений немца в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чьё тело обнаружили в 2021 году. В связи с этим, мюнхенцы отказали Боатенгу в стажировке.

Кроме того, Боатенг был обвинён в нанесении телесных повреждений другой бывшей девушке Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере € 200 тыс.

Материалы по теме
«Бавария» сделала заявление относительно стажировки Боатенга, которая возмутила фанатов

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android