Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал какие титулы он хочет выиграть

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, что он хочет больше выиграть — Лигу чемпионов, чемпионат мира или «Золотой мяч».

«Я хочу всего этого. Надеюсь, я получу всё, и пока я могу играть — это возможно», — приводит слова Ямаля Marca.

В текущем сезоне испанец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

