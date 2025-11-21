Скидки
Радимов рассказал о главном противоречии в работе Гусева после ухода Карпина из «Динамо»

Радимов рассказал о главном противоречии в работе Гусева после ухода Карпина из «Динамо»
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о противоречии в грядущей работе исполняющего обязанности московского «Динамо» Ролана Гусева.

«Гусев был в тренерском штабе Карпина, насколько я понимаю, первым помощником, он и Сергей Паршивлюк. Если Гусев сейчас всё кардинально изменит, то тогда он получается был не согласен с тем, что делал Карпин. А если ты будешь продолжать, как Валерий Георгиевич играть в постоянный прессинг и где‑то будет не хватать в обороне, то можно не добиться результата и не остаться на должности», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После объявления об уходе из стана бело-голубых Валерия Карпина 17 ноября обязанности главного тренера московской команды исполняет Гусев. По итогам первого круга Мир РПЛ «Динамо» стало 10-м, набрав 17 очков в 15 матчах.

