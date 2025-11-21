Скидки
Ламин Ямаль высказался о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, как важно для команды играть при поддержке болельщиков на родном стадионе.

«Болельщики имеют большое значение. Мы играли на поле, которое было не нашим. «Монжуик» был в порядке, но это было не то, чего мы хотели. «Камп Ноу» будет очень большой поддержкой для всех и многое добавит к оставшемуся сезону», — приводит слова Ямаля Marca.

Действующее трудовое соглашение испанского нападающего с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

