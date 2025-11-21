Скидки
Комментатора Гусева и главу комиссии спортсменов ОКР внесли в базу сайта «Миротворец»*

Известный комментатор и журналист Виктор Гусев внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это прототип «чёрного списка» персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны). Туда попадают те, кто «угрожает национальной безопасности Украины».

Также в базе сайта появились глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Владлена Бобровникова и олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова.

В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.

* — запрещён на территории РФ.

