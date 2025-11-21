Ромащенко: в России есть тренеры, способные работать в «Спартаке» успешнее иностранцев

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко высказался о ситуации в стане красно-белых после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

«Я убеждён, что у нас есть тренеры, способные работать успешнее большинства иностранцев, которые были в «Спартаке». Люди, чья квалификация лично у меня не вызывает сомнений. Я — за то, чтобы «Спартак» возглавили российские специалисты.

Мы можем говорить что угодно, но главное, чтобы его видели руководители клуба. Они отвечают за результат. Но то, что на рынке такие тренеры есть, — факт. Я же как бывший игрок и болельщик «Спартака» хочу только одного — чтобы команда боролась за чемпионство. Клуб с такой историей и болельщиками всегда обязан нацеливаться только на первые места», — сказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После ухода Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых исполняющим обязанности наставника команды стал Вадим Романов. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате» позже.

Как появился «Спартак»: