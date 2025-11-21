«Это серьёзный соперник». Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев — о «Сочи»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

— Предстоящий соперник из Сочи начинал сезон при Роберт Морено, а сейчас его возглавляет Игорь Осинькин. Насколько это разные команды?

— Видно, что новый тренер по-другому мыслит. В «Сочи» достаточно хорошие исполнители – это серьёзный соперник. К нему нужно готовиться с полной самоотдачей. Необходимо ставить задачу выигрывать в каждом поединке, чтобы приблизить себя к победе, — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

После 15 туров тольяттинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков.