«Это серьёзный соперник». Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев — о «Сочи»

«Это серьёзный соперник». Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев — о «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
— Предстоящий соперник из Сочи начинал сезон при Роберт Морено, а сейчас его возглавляет Игорь Осинькин. Насколько это разные команды?
— Видно, что новый тренер по-другому мыслит. В «Сочи» достаточно хорошие исполнители – это серьёзный соперник. К нему нужно готовиться с полной самоотдачей. Необходимо ставить задачу выигрывать в каждом поединке, чтобы приблизить себя к победе, — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

После 15 туров тольяттинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков.

