Смолов вместе с женой Кариной показали парный образ в кожаных куртках

Карина Смолова, блогер, модель и диджей, являющаяся супругой российского футболиста Фёдора Смолова, поделилась фотографиями, где показала парный образ с мужем. Футболист сделал репост этих фото в своём телеграм-канале.

На фото Смолов с женой надели парные образы. На обоих супругах винтажные чёрные кожаные куртки, футболки и джинсы. Свой образ Карина дополнила обручальным кольцом с большим бриллиантом, а Фёдор же надел солнцезащитные очки. На Карине трендовая куртка-бомбер с накладными карманами. У экс-футболиста классическая косуха с отложным воротником, множеством карманом, клёпок и декоративным ремнём.

Карина уточнила, что фотографии сделаны на плёнку Olumpus mju II 120 zoom от Fujifilm.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

