Тренер «Акрона» Тедеев высказался о вызове в сборную России вратаря клуба Гудиева

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал вызов в расположение сборной России вратаря тольяттинского клуба Виталия Гудиева.

— Виталий Гудиев впервые съездил в расположение сборной. С какими эмоциями он вернулся? Что ему это дало?

— Прежде всего, благодарен за объективность тренерскому штабу сборной России: Виталий сыграл очень много хороших матчей в первой части сезона. Конечно, ему есть над чем работать и есть к чему дальше стремиться. Гудиев должен закрепляться в сборной, и это можно сделать только через хорошую игру. Успел с ним пообщаться, он показал себя счастливым человеком, и это очень здорово. Хорошее настроение также придаст дополнительной уверенности его партнёрам, — приводит слова Тедеева пресс-служба «Акрона».

Отметим, Гудиев стал лишь вторым игроком в истории «Акрона», получившим приглашение в сборную. В марте 2025 года капитаном россиян в матче с Гренадой стал форвард «Акрона» Артём Дзюба.