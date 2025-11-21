Агент Кокорина отреагировал на новости, что Александр чуть не сбил двух женщин в Москве

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал новости, что футболист нарушает ПДД.

— Можно ли верить новостям о том, что Александр нарушает правила ПДД?

— Я эти новости не публиковал. Если вы хотите верных комментариев по поводу реальности происходящего, вам нужно позвонить источникам, которые дают эту информацию, и поинтересоваться у них. Так будет правильно, — приводит слова Бердышева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин чуть не сбил двух женщин неподалёку от стадиона ЦСКА в Москве.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с 2022 года, когда был арендован у «Фиорентины». Летом 2024 года нападающий присоединился к кипрской команде в качестве свободного агента. За «Арис» российский футболист принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 17 результативными передачами.

