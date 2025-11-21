Скидки
Агент Кокорина раскрыл, как проходит восстановление форварда после травмы

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, высказался о состоянии здоровья и восстановлении российского футболиста после мышечной травмы, из-за которой он не играл с конца августа.

«Александр проходит восстановление уже на Кипре. Ждать его на поле можно в ближайшее время», — приводит слова Бердышева «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне 34-летний Кокорин провёл на поле во всех турнирах за кипрский клуб в шести матчах и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

