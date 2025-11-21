Скидки
Тренер сборной Италии Гаттузо высказался о результатах жеребьёвки плей-офф за выход на ЧМ

Тренер сборной Италии Гаттузо высказался о результатах жеребьёвки плей-офф за выход на ЧМ
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от противостояния с национальной командой Северной Ирландии в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026.

«Северная Ирландия? Физически сильная команда, они никогда не сдаются. Нам придётся бороться, я говорю об этом уже три месяца. Мы знали, что нам придётся проходить через плей-офф. Это путь, который нам нужно улучшать, но мы смотрим в будущее с уверенностью», — приводит слова Гаттузо Sky Sports.

В полуфинальном матче плей-офф итальянцы примут Северную Ирландию, игра пройдёт в Италии 26 марта, точное место проведения будет объявлено дополнительно. Если синие добьются победы, то в финале 31 марта им предстоит сыграть с победителем матча Уэльса и Боснии и Герцеговины на выезде.

