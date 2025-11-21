Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» и сборной России ответил, сколько ещё будет играть Дзюба

Экс-тренер «Спартака» и сборной России ответил, сколько ещё будет играть Дзюба
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением о длительности карьеры его воспитанника форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Спортивное долголетие вашего воспитанника Дзюбы тоже не удивляет?
— Уровень мастерства и громаднейший опыт Тёмы позволяют ему с успехом продолжать играть в Премьер-Лиге и через командные цели решать свои личные задачи — закрывать и оставлять за собой различные рекорды. Я думаю, он будет в футболе до последнего. У него есть все качества настоящего спортсмена, которые позволяют ему находиться в этой обойме. Этот человек не может без футбола. Он будет играть, пока не закроет все гештальты. Я бы хотел пожелать Тёме только одного — обходиться без травм.

— Доиграет, как Тихонов, до 40?
— Не удивлюсь, если Артём закончит карьеру даже позже Андрея, — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 13 матчей в рамках Мир РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

