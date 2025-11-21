Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Ромащенко рассказал, как реагировал на слухи об отставке

Тренер «Урала» Ромащенко рассказал, как реагировал на слухи об отставке
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о своей реакции на слухи об отставке.

«Я всю жизнь в футболе и понимаю, что, стоит только допустить осечку, как появляются такие разговоры. Я уверенный в себе человек. Моя работа от ситуативных моментов глобально не меняется. Это часть процесса и тренерского пути. В нашей профессии свою состоятельность нужно доказывать ежедневно. Самое главное — не останавливаться, а снова и снова идти вперёд. В футболе нет вчера и позавчера — есть только сегодня. Я прекрасно помню, в какой атмосфере велась подготовка к ЧМ-2018. Если бы мы с Саламычем [Черчесовым] тогда начали слушать всех — просто сбились бы с правильного пути. Этот опыт мне во многих моментах помогает. Поэтому реакции — ноль. Только анализ, последовательная работа и требовательность к себе. Надеюсь, эта уверенность и спокойствие передались и игрокам. И руководство всегда было с нами. Даже в тот период у нас не было моментов, которые вызывали бы недоумение или, чего хуже, паники», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Урал» лидирует в Первой лиге. У команды 39 очков в 19 встречах.

