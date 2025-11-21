Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Лесовой объяснил, почему решил вернуться в Россию из кипрского АЕЛа

Даниил Лесовой объяснил, почему решил вернуться в Россию из кипрского АЕЛа
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, почему решил вернуться в Россию из кипрского АЕЛа.

– В АЕЛе у тебя неплохо складывалось – почему решил вернуться в Россию? Ностальгия?
– Совокупность факторов. Кроме спортивного руководства, была заинтересованность во мне у тренерского штаба. Понимал, что для семьи вариант с Нижним Новгородом хороший. РПЛ – более сильная лига, которая может стать трамплином в дальнейшей карьере, хотя сейчас я полностью сконцентрирован на «Пари НН». Словом, всё указывало на то, что нужно принимать это решение. Летом другие варианты тоже были, но везде чего-то не хватало. В случае с «Пари НН» всё сложилось, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android