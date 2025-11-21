Даниил Лесовой объяснил, почему решил вернуться в Россию из кипрского АЕЛа

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, почему решил вернуться в Россию из кипрского АЕЛа.

– В АЕЛе у тебя неплохо складывалось – почему решил вернуться в Россию? Ностальгия?

– Совокупность факторов. Кроме спортивного руководства, была заинтересованность во мне у тренерского штаба. Понимал, что для семьи вариант с Нижним Новгородом хороший. РПЛ – более сильная лига, которая может стать трамплином в дальнейшей карьере, хотя сейчас я полностью сконцентрирован на «Пари НН». Словом, всё указывало на то, что нужно принимать это решение. Летом другие варианты тоже были, но везде чего-то не хватало. В случае с «Пари НН» всё сложилось, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».