«Акрон» — «Сочи»: текстовая трансляция матча 16-го тура РПЛ начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 21 ноября, пройдёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Встречу примет стадион «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке. В активе южан 8 очков.

Лидирует в чемпионате России с 33 набранными очками «Краснодар». ЦСКА занимает второе место, набрав 33 очка. Тройку лидеров замыкает «Зенит» (30).