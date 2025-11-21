Скидки
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Мирослав Ромащенко назвал главную причину неудачи Станковича в «Спартаке»

Мирослав Ромащенко назвал главную причину неудачи Станковича в «Спартаке»
Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко озвучил неудачи Деяна Старковича «Спартаке».

— Конечно, я был в курсе, что именно Станкович был у руля «Ференцвароша». И с Маркиньосом, Абеной, которые впоследствии попали в «Спартак», я тоже хорошо знаком, знаю их качества. Не скрою, мне было интересно, как команда будет играть, какую систему выберет новый тренер. Несколько матчей я посмотрел. Работать в «Ференцвароше», конечно, престижно, но «Спартак» — это нечто особенное.

— Но «Ференцварош» для Венгрии значит не меньше, чем «Спартак» для России.
— Да, но масштабы совершенно разные. «Спартак» — это самая титулованная команда страны с богатейшими традициями, историей и самой большой армией болельщиков. Здесь не каждый сможет работать. Наверное, чисто по-тренерски Станкович оказался не слишком убедителен. Отсюда и результаты, отличные от тех, что у него были в Венгрии. Здесь нужно быть матёрым и уверенным в себе тренером и иметь не только серьёзный игровой бэкграунд, но и фундаментальные тренерские убеждения. Поэтому и произошло то, что произошло. В этот клуб нужно приходить убедительным и фундаментальным. При этом я понимаю, насколько тяжело в «Спартаке» работать любому тренеру, — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После ухода Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых исполняющим обязанности наставника команды стал Вадим Романов. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 25 очков за 15 матчей.

