Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, матчем «Майнц» — «Хоффенхайм» стартует 11-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 11-го тура Бундеслиги (время — московское)

21 ноября, пятница:

22:30. «Майнц» — «Хоффенхайм».

22 ноября, суббота:

17:30. «Вольфсбург» — «Байер»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»;
17:30. «Хайденхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Бавария» — «Фрайбург»;
17:30. «Аугсбург» — «Гамбург»;
20:30. «Кёльн» — «Айнтрахт».

23 ноября, воскресенье:

17:30. «РБ Лейпциг» — «Вердер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Унион».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 28 очков за 10 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: возвращение РПЛ, татарское дерби в КХЛ, «Тампа» — «Эдмонтон» и НБА
Топ-матчи пятницы: возвращение РПЛ, татарское дерби в КХЛ, «Тампа» — «Эдмонтон» и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android