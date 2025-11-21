Расписание матчей 11-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 ноября, матчем «Майнц» — «Хоффенхайм» стартует 11-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 11-го тура Бундеслиги (время — московское)
21 ноября, пятница:
22:30. «Майнц» — «Хоффенхайм».
22 ноября, суббота:
17:30. «Вольфсбург» — «Байер»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»;
17:30. «Хайденхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Бавария» — «Фрайбург»;
17:30. «Аугсбург» — «Гамбург»;
20:30. «Кёльн» — «Айнтрахт».
23 ноября, воскресенье:
17:30. «РБ Лейпциг» — «Вердер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Унион».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 28 очков за 10 матчей.