Расписание матчей 20-го тура Первой лиги — 2025/2026

В пятницу, 21 ноября, стартует 20-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 20-го тура второго по силе российского дивизиона.
Расписание матчей 20-го тура Первой лиги (время — московское)
Пятница, 21 ноября:
17:00. «Волга» Ульяновск – «Торпедо» Москва.
Суббота, 22 ноября:
13:30. «Урал» – «Спартак» Кострома;
15:00. «Чайка» – «Нефтехимик»;
17:00. «Арсенал» Тула – «Черноморец»;
Воскресенье, 23 ноября:
10:00. «Енисей» – «Родина»;
14:00. «Уфа» – «Факел»;
17:00. «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Шинник» – «Сокол».
Понедельник, 24 ноября:
19:00. «Ротор» – «Челябинск».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (39). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).