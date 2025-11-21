Скидки
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Расписание матчей 20-го тура Первой лиги — 2025/2026

Расписание матчей 20-го тура Первой лиги — 2025/2026
В пятницу, 21 ноября, стартует 20-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 20-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 20-го тура Первой лиги (время — московское)

Пятница, 21 ноября:

17:00. «Волга» Ульяновск – «Торпедо» Москва.

Суббота, 22 ноября:

13:30. «Урал» – «Спартак» Кострома;
15:00. «Чайка» – «Нефтехимик»;
17:00. «Арсенал» Тула – «Черноморец»;

Воскресенье, 23 ноября:

10:00. «Енисей» – «Родина»;
14:00. «Уфа» – «Факел»;
17:00. «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Шинник» – «Сокол».

Понедельник, 24 ноября:

19:00. «Ротор» – «Челябинск».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (39). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
