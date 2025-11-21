Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, будет открыт 21-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт один матч второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей Первой лиги 21 ноября (время московское):

17:00. «Волга» Ульяновск — «Торпедо» Москва.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 42 очка. На втором месте располагается «Урал» (39). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (15) и «Торпедо» (18).