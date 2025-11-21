«Чувство опасности притупилось». Бубнов — о Черчесове в «Ахмате»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе тренера Станислава Черчесова в грозненском «Ахмате».

«Черчесов как-то поспокойнее стал? Ну, да, у него уверенность сейчас уже добавилась, и опыта. Но, с другой стороны, в какой-то степени, может, чувство опасности притупилось, потому что тогда она у него была более повышенная, и он добивался результата. А сейчас вроде всё в порядке, у меня сейчас хорошие игроки, тем более «Зенит» прибили, там туда-сюда, и это может и игрокам передаться. Но Черчесов может ещё круче Талалаева с небес опустить, но пока они не опускаются», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».