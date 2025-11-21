Скидки
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 16-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 16-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 21 ноября, стартует 16-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 16-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 16-го тура РПЛ (время — московское)

21 ноября (пятница)

  • 17:00. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября (суббота)

  • 14:00. «Оренбург» — «Балтика»
  • 16:45. «Спартак» — ЦСКА
  • 19:30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)

  • 13:00. «Крылья Советов» — «Ростов»
  • 15:15. «Пари НН» — «Зенит»
  • 17:30. «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
  • 19:45. «Локомотив» — «Краснодар»

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого также 33 очка по итогам 15 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
