Расписание матчей 16-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 ноября, стартует 16-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 16-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 16-го тура РПЛ (время — московское)

21 ноября (пятница)

17:00. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября (суббота)

14:00. «Оренбург» — «Балтика»

16:45. «Спартак» — ЦСКА

19:30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)

13:00. «Крылья Советов» — «Ростов»

15:15. «Пари НН» — «Зенит»

17:30. «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)

19:45. «Локомотив» — «Краснодар»

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого также 33 очка по итогам 15 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Сочи» (8).