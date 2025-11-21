Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Ромащенко выделил три главных отличия Первой лиги от РПЛ

Тренер «Урала» Мирослав Ромащенко определил три главных отличия Первой лиги от РПЛ.

«Я увидел Первую лигу достаточно зрелой и силовой. Здесь важны дуэли, единоборства, поэтому очень многое завязано на функциональной готовности футболистов. При этом в дивизионе есть игроки хорошего качества, работают квалифицированные тренеры. Чемпионат сложный в плане логистики, возможностей для тренировочного процесса и восстановления — и тем не менее очень интересный.

О непростой логистике я уже сказал. Второе отличие — стилистика игры. В Первой лиге футбол немного иной, чем в РПЛ. Атакующую модель игры априори выстраивать тяжелее, чем оборонительную, а здесь — особенно, в силу специфики чемпионата. Большинство команд ФНЛ исповедуют немного иную манеру игры, чем мы видим в Премьер-Лиге. При этом мне нравится, что достаточно много тренеров здесь пытаются нивелировать разницу в классе футболистов за счёт своих идей, прятать её. И третий момент — поля. Всё-таки в ФНЛ искусственных газонов значительно больше, чем в РПЛ», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент лидирует в Первой лиге «Урал». У команды 39 очков в 19 встречах.

