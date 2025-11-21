Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 ноября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 ноября
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, стартует 16-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 21 ноября (время московское):

  • 17:00. «Акрон» — «Сочи»;

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого также 33 очка по итогам 15 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
