Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу сезона—2025/2026

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, матчем «Валенсия» — «Леванте» стартует 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 12-го тура Ла Лиги.

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании (время московское)

Пятница, 21 ноября:

23:00. «Валенсия» – «Леванте»,

Суббота, 22 ноября:

16:00. «Алавес» – «Сельта»;
18:15. «Барселона» – «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Осасуна» – «Реал Сосьедад»;
23:00. «Вильярреал» – «Мальорка».

Воскресенье, 23 ноября:

16:00. «Овьедо» – «Райо Вальекано»;
18:15. «Бетис» – «Жирона»
20:30. «Хетафе» – «Атлетико» Мадрид;
23:00. «Эльче» – «Реал» Мадрид.

Понедельник, 24 ноября:

23:00. «Эспаньол» – «Севилья».

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал» (31 очко), на второй строчке располагается «Барселона» (28). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (26).

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
