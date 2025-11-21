Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 ноября, матчем «Валенсия» — «Леванте» стартует 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 12-го тура Ла Лиги.

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании (время московское)

Пятница, 21 ноября:

23:00. «Валенсия» – «Леванте»,

Суббота, 22 ноября:

16:00. «Алавес» – «Сельта»;

18:15. «Барселона» – «Атлетик» Бильбао;

20:30. «Осасуна» – «Реал Сосьедад»;

23:00. «Вильярреал» – «Мальорка».

Воскресенье, 23 ноября:

16:00. «Овьедо» – «Райо Вальекано»;

18:15. «Бетис» – «Жирона»

20:30. «Хетафе» – «Атлетико» Мадрид;

23:00. «Эльче» – «Реал» Мадрид.

Понедельник, 24 ноября:

23:00. «Эспаньол» – «Севилья».

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал» (31 очко), на второй строчке располагается «Барселона» (28). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (26).