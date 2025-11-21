Расписание матчей 13-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 ноября, матчем «Ницца» — «Марсель» стартует 13-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура Лиги 1 (время московское)

Пятница, 21 ноября:

22:45. «Ницца» – «Марсель».

Суббота, 22 ноября:

19:00. «Ланс» – «Страсбург»;

21:00. «Ренн» – «Монако»;

23:05. «ПСЖ» – «Гавр».

Воскресенье, 23 ноября:

17:00. «Осер» – «Лион»;

19:15. «Тулуза» – «Анже»;

19:15. «Нант» – «Лорьян»;

19:15. «Брест» – «Метц»;

22:45. «Лилль» – «Париж».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «ПСЖ», набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Марсель» (25), тройку лидеров замыкает «Ланс» (25).