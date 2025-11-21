Скидки
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это был космос». Даниил Лесовой — о периоде карьеры в «Зените»

Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал о периоде карьеры в санкт-петербургском «Зените». Он находился в системе клуба с 2015 по 2018 год.

– У тебя был период карьеры в Санкт-Петербурге. Чем запомнился тот отрезок?
– Прежде всего тем, что в 18 лет поехал на сборы с первой командой. Для меня это было чем-то вау, потому что за восемь-девять месяцев до этого я лежал с травмой крестообразных связок. А тут я на сборах с основой «Зенита». Это был космос, особенно с учётом какие тренеры и игроки меня окружали. Второй яркое событие – выступая за «Зенит-2», дебютировал во взрослом футболе в ФНЛ, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

