«Такие соперники для «Зенита» самые сложные». Генич — о встрече с «Пари НН»

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября, в Нижнем Новгороде.

«Мне кажется, такие соперники для «Зенита» самые сложные. Настроиться на «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА для «Зенита» не проблема. А «Акрон», «Крылья», «Пари НН» — вот это сложно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Пари НН» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. «Зенит» (30) находится на третьей строчке.