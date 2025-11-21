«Когда надо, включиться не могут». Александр Бубнов — о проблеме «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о проблеме санкт-петербургского «Зенита».

«У «Зенита» какая проблема сейчас. И об этом Барриос говорит. Что где-то раньше, говорит, мы могли быть расслаблены, а потом так включиться, что мало не покажется. Говорит, мы в первом тайме вообще не включались с любым соперником, а во втором… А сейчас у них проблема какая. Что когда им забивают, и надо включаться, даже им не забивают, а нужно выигрывать — они включиться не могут. Пропало это всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков за 15 матчей.