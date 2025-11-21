Даниил Лесовой: сейчас понимаю, что шансов заиграть в «Зените» у меня практически не было

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой ответил на вопрос о периоде карьеры в санкт-петербургском «Зените». Он находился в системе клуба с 2015 по 2018 год.

– Было реально побороться за обойму «Зенита»?

– Тогда мне казалось, что да. На тренировках и в товарищеских матчах демонстрировал технику, за счёт дриблинга мог обыграть двоих-троих. Думал, вот он шанс, меня вот-вот заменят. Но сейчас, мысленно возвращаясь назад, понимаю, что шансов у меня практически не было. В «Зените» был очень сильный подбор футболистов, и объективно я бы вряд ли составил им конкуренцию, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».