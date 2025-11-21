Скидки
Бубнов дал совет тренеру «Пари НН» Шпилевскому по использованию Грулёва

Бывший футболист Александр Бубнов подсказал главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Алексею Шпилевскому, как можно использовать нападающего Вячеслава Грулёва.

«Сейчас я могу Шпилевскому подсказать. Вот у тебя Грулёв не играет, да? Ты посмотри, какая машина. Ну, ставь его крайним защитником, как Дмитриева ставили всё время, и он попрёт. Попрёт, потому что в атаке подключаться всё есть. Сзади и головой это брать — он жёсткий, борется, всё. Таких примеров тысячи уже в мировом футболе», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 26-летний Вячеслав Грулёв провёл 13 матчей, в которых забил один мяч.

