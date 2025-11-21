Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Лесовой ответил, в чём прибавил после перехода в «Пари Нижний Новгород»

Даниил Лесовой ответил, в чём прибавил после перехода в «Пари Нижний Новгород»
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, в чём прибавил после перехода в клуб летом 2025 года.

– В чём, на твой взгляд, ты прибавил?
– Главный тренер требует от атакующих игроков участвовать в обороне, вести единоборства. Думаю, что прибавил в этом, потому что есть с чем сравнить. В АЕЛе я понимал, что точно буду играть, поэтому где-то мог дать слабину, не отработать сзади, поберечь силы на атаку.

В «Пари НН» другой стиль игры, здесь такого позволить себе просто нельзя. Но зато, как мне кажется, футболист, который может сыграть и в атаке, и отработать в обороне, ценится вдвойне, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Даниил Лесовой: сейчас понимаю, что шансов заиграть в «Зените» у меня практически не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android