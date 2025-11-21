Даниил Лесовой ответил, в чём прибавил после перехода в «Пари Нижний Новгород»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, в чём прибавил после перехода в клуб летом 2025 года.

– В чём, на твой взгляд, ты прибавил?

– Главный тренер требует от атакующих игроков участвовать в обороне, вести единоборства. Думаю, что прибавил в этом, потому что есть с чем сравнить. В АЕЛе я понимал, что точно буду играть, поэтому где-то мог дать слабину, не отработать сзади, поберечь силы на атаку.

В «Пари НН» другой стиль игры, здесь такого позволить себе просто нельзя. Но зато, как мне кажется, футболист, который может сыграть и в атаке, и отработать в обороне, ценится вдвойне, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».