Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов оценил потерю Баринова для «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Бубнов оценил потерю Баринова для «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о дисквалификации полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве. Начало игры — в 19:45 мск. Баринов пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
— Без Баринова вы не видите большой проблемы для «Локомотива» в матче с Краснодаром?
— Его можно заменить, но его нельзя полноценно заменить с точки зрения лидерских [качеств]. Он может напихать любому. Он может напихать и Батракову, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

