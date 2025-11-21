Игрок «Пари НН» Лесовой: мне очень интересно работать со Шпилевским

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказался о работе с главным тренером Алексеем Шпилевским.

– Вообще Алексей Шпилевский и его подход – насколько отличается от других тренеров?

– Мне с ним очень интересно работать. Открываю для себя много нового. Для меня как для футболиста всегда было важно, чтобы у тренера была своя идея, игровая философия. Когда ясно, что от игрока требуется на футбольном поле. В этом смысле у Шпилевского точно есть своя идея. На своём футбольном пути я встречал достаточно тренеров, у которых всё сводится к примитивному – в защите поуже, в атаке пошире – идите и играйте. Со Шпилевским это не тот случай, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».