Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Лесовой: мне очень интересно работать со Шпилевским

Игрок «Пари НН» Лесовой: мне очень интересно работать со Шпилевским
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказался о работе с главным тренером Алексеем Шпилевским.

– Вообще Алексей Шпилевский и его подход – насколько отличается от других тренеров?
– Мне с ним очень интересно работать. Открываю для себя много нового. Для меня как для футболиста всегда было важно, чтобы у тренера была своя идея, игровая философия. Когда ясно, что от игрока требуется на футбольном поле. В этом смысле у Шпилевского точно есть своя идея. На своём футбольном пути я встречал достаточно тренеров, у которых всё сводится к примитивному – в защите поуже, в атаке пошире – идите и играйте. Со Шпилевским это не тот случай, — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Бубнов дал совет тренеру «Пари НН» Шпилевскому по использованию Грулёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android