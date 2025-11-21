Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бубнов ответил, кто может заменить Баринова в роли капитана в «Локомотиве»

Бубнов ответил, кто может заменить Баринова в роли капитана в «Локомотиве»
Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, кто может заменить дисквалифицированного полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в роли капитана на матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 23 ноября.

«Здесь вопрос, кого ставить капитаном. Вот так если по составу взять, то получается Батракова. Ну, по такой значимости, по рейтингам там, по харизме.

Хотя, вот здесь я когда такое говорил, когда мы отсылали за границу Батракова, Кисляка, мне в принципе правильно говорили, что вы, говорит, зациклились Батраков, Кисляк, у нас сейчас самый сильный форвард — это Воробьёв. Воробьёв такой непростой парень, я за ним давно слежу, сейчас он интервью давал. Вот дай ему сейчас капитана. Как мне кажется, он там напихает всем и тому же Батракову. Единственное, только он немножко так заикается, но это даже, может быть, и лучше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

