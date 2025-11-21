Даниил Лесовой оценил комфортность проживания в Нижнем Новгороде

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказался о жизни в Нижнем Новгороде.

«Мне кажется, мужчины легче ко всему привыкают. В первую очередь мне было важно, чтобы было комфортно жене и ребёнку. А им здесь безумно нравится. Также Нижний превзошёл мои ожидания. Раньше мне казалось, что есть Москва, Санкт-Петербург, Казань, а всё остальное – периферия.

Когда речь шла о переходе в «Пари НН», то думали, что это хороший вариант ещё и потому, что Нижний находится недалеко от Москвы, мы будем часто ездить в столицу. А по факту за всё это время мы побывали там всего раз – и больше не тянет. Потому что в Нижнем есть всё для жизни: достопримечательности, кафе и рестораны, инфраструктура. И всё на очень хорошем уровне», — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».