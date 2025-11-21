Игрок «Пари НН» Лесовой назвал лучший город

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, какой город считает лучшим для себя.

«После поездки на Кипр вне конкуренции Лимасол. Погода и еда – супер, семейная атмосфера. Островная жизнь: все друг друга знают, ни о чём не парятся, ходят, в чём нравится. Мы даже приобрели в Лимасоле недвижимость, там сейчас живет моя семья, не считая жены и ребенка», — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

27-летний Даниил Лесовой провёл сезон-2024/2025 в кипрском АЕЛе на правах аренды из московского «Динамо». В июле 2025 года он перешёл в «Пари Нижний Новгород», подписав трёхлетний контракт.