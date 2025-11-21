Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Лесовой назвал лучший город

Игрок «Пари НН» Лесовой назвал лучший город
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой рассказал, какой город считает лучшим для себя.

«После поездки на Кипр вне конкуренции Лимасол. Погода и еда – супер, семейная атмосфера. Островная жизнь: все друг друга знают, ни о чём не парятся, ходят, в чём нравится. Мы даже приобрели в Лимасоле недвижимость, там сейчас живет моя семья, не считая жены и ребенка», — приводит слова Лесового официальный сайт «Пари НН».

27-летний Даниил Лесовой провёл сезон-2024/2025 в кипрском АЕЛе на правах аренды из московского «Динамо». В июле 2025 года он перешёл в «Пари Нижний Новгород», подписав трёхлетний контракт.

Материалы по теме
Даниил Лесовой оценил комфортность проживания в Нижнем Новгороде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android