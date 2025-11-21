Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о премии «Джентльмен года»: Мостовой мужественно вёл себя в поединке с бандитами

Орлов — о премии «Джентльмен года»: Мостовой мужественно вёл себя в поединке с бандитами
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на вручение премии «Джентльмен года» полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому. Ранее такое решение вызвало ряд дискуссий в СМИ и соцсетях, ведь Мостовой по ходу сезона был оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака», что противоречит «джентльменскому» поведению. Однако Орлов вспомнил ситуацию с попыткой похищения Мостового — футболист самостоятельно отбился от преступников.

«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами. Мостовой — игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
«Шок, что такое может быть в наше время». Мостовой из «Зенита» заговорил после нападения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android