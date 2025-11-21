Бывший футболист Александр Бубнов сравнил ожидания от матчей 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» и «Спартак» — ЦСКА. Московское дерби состоится в субботу, 22 ноября. На следующий день, 23 ноября, «Локомотив» дома примет «Краснодар».

«Я вообще ставлю этот матч [«Локомотив» — «Краснодар»] по зрелищности и по качеству, это вот технико-тактическим действиям, выше, чем «Спартак» — ЦСКА», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (33). На втором месте располагается ЦСКА (33). «Локомотив» (30) — четвёртый, «Спартак» (25) — шестой.