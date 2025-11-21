Скидки
Ледяхов — о Карпине: тяжело работать на два фронта, тем более когда нет результата

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал уход Валерия Карпина из московского «Динамо». Карпин остаётся главным тренером сборной России.

«Когда нет результата, уход тренера — обычная практика. Команда ставит самые высокие цели. У Карпина не было результата, поэтому пришлось закончить с ним сотрудничество. Валерий Георгиевич может сосредоточиться только на работе в сборной. Это будет на пользу как для сборной, так и для «Динамо». Тяжело работать на два фронта, тем более когда нет результата. Посмотрим, как «Динамо» отреагирует на смену тренера», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

