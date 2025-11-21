Ледяхов: надеюсь, «Спартак» отреагирует на поражение в первой игре с ЦСКА



Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.



«Футбол будет интересным. Не знаем, в каком состоянии к матчу с ЦСКА подходит «Спартак» после паузы. Плюс убрали тренера. Предсказать исход сложно. Соперник занимает лидирующие позиции, а «Спартак» немного отстаёт. Но это дерби! Надеюсь, при полных трибунах «Спартак» отреагирует на поражение в первой игре с ЦСКА. Если не хотят выпадать из призовой гонки, играть надо только на победу», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.