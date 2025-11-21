Скидки
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ледяхов: надеюсь, «Спартак» отреагирует на поражение в первой игре с ЦСКА

Ледяхов: надеюсь, «Спартак» отреагирует на поражение в первой игре с ЦСКА
Комментарии


Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол будет интересным. Не знаем, в каком состоянии к матчу с ЦСКА подходит «Спартак» после паузы. Плюс убрали тренера. Предсказать исход сложно. Соперник занимает лидирующие позиции, а «Спартак» немного отстаёт. Но это дерби! Надеюсь, при полных трибунах «Спартак» отреагирует на поражение в первой игре с ЦСКА. Если не хотят выпадать из призовой гонки, играть надо только на победу», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

