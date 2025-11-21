Джонатан Альба отказался комментировать проблемы Валерия Карпина в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отказался комментировать возникшие у Валерия Карпина проблемы в московском «Динамо». Специалист покинул бело-голубых 17 ноября. Возглавил команду Карпин летом этого года. Ранее он работал в «Ростове», где Альба выступал его помощником. Первый круг Мир РПЛ «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице.

— Как вы отреагировали на уход Карпина из «Динамо»?

— Я работаю в «Ростове».

— Вы общались с ним после увольнения?

— Нет, не общался.

— Были разговоры о том, что Карпин хотел вас видеть в «Динамо». Он с вами разговаривал?

— Нет, лучше спросите у него.

— Как вы считаете, почему у него не получилось в «Динамо»?

— Я считаю, не надо комментировать ситуацию, которая не касается моей команды, — приводит слова Альбы «РБ Спорт».