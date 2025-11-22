«Бавария» — «Фрайбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Фрайбург». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

После 10 туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 28 очков и занимают первое место. «Фрайбург» заработал 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» — 2:2, а подопечные Юлиана Шустера победили «Санкт-Паули» со счётом 2:1.

