Главная Футбол Новости

Бавария — Фрайбург: во сколько начало матча 11-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Фрайбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Фрайбург». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Фрайбург
Фрайбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 10 туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 28 очков и занимают первое место. «Фрайбург» заработал 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» — 2:2, а подопечные Юлиана Шустера победили «Санкт-Паули» со счётом 2:1.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
