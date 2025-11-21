Ромащенко раскрыл важную черту характера полузащитника «Спартака» Маркиньоса

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко высказался о полузащитнике красно-белых Маркиньосе. Напомним, когда Ромащенко работал в «Ференцвароше» в штабе Станислава Черчесова, бразилец перешёл в венгерский клуб.

«Мы брали его в «Ференцварош» из болгарского чемпионата совсем сыроватым, но задатки и потенциал были видны. Ему нужно было попасть в правильные руки — и он в них попал. Для Маркиньоса очень важно отношение главного тренера. Если он чувствует веру и защиту с его стороны — всё сметёт со своего пути. Он характерный, боевитый, духовитый парень. Нетипичный бразилец, который не чурается черновой, беговой работы, обладает настойчивостью и настырностью. Он молодец — никогда не унывал и делал всё то, что ему говорили, иногда даже больше, чем нужно. Мы просто помогли ему развить те качества, которые у него были. Поэтому меня его прогресс не удивил. Я только рад за него», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.