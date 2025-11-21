Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромащенко раскрыл важную черту характера полузащитника «Спартака» Маркиньоса

Ромащенко раскрыл важную черту характера полузащитника «Спартака» Маркиньоса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Мирослав Ромащенко высказался о полузащитнике красно-белых Маркиньосе. Напомним, когда Ромащенко работал в «Ференцвароше» в штабе Станислава Черчесова, бразилец перешёл в венгерский клуб.

«Мы брали его в «Ференцварош» из болгарского чемпионата совсем сыроватым, но задатки и потенциал были видны. Ему нужно было попасть в правильные руки — и он в них попал. Для Маркиньоса очень важно отношение главного тренера. Если он чувствует веру и защиту с его стороны — всё сметёт со своего пути. Он характерный, боевитый, духовитый парень. Нетипичный бразилец, который не чурается черновой, беговой работы, обладает настойчивостью и настырностью. Он молодец — никогда не унывал и делал всё то, что ему говорили, иногда даже больше, чем нужно. Мы просто помогли ему развить те качества, которые у него были. Поэтому меня его прогресс не удивил. Я только рад за него», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
Эксклюзив
«Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android