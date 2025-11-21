Скидки
Игорь Ледяхов: для «Динамо» в этом сезоне не всё потеряно

Игорь Ледяхов: для «Динамо» в этом сезоне не всё потеряно
Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о положении московского «Динамо» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, заработав 17 очков за 15 матчей.

«Почему «Динамо» не может спасти этот сезон? Сейчас как начнут всех обыгрывать! Но будет тяжело — большой отрыв. Надо подойти к оставшемся играм хорошо, взять максимум очков. А уже зимой определяться с трансферами, тренером. Клуб участвует в Кубке. Может, стоит сделать акцент на победу в этом турнире. Всё возможно. Разыгрывается много очков. Для «Динамо» в этом сезоне не всё потеряно», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

